عيدروس الزبيدي ينفي علاقته بقاسم الثوباني المعتقل في المهرة

نفى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، وجود أي صلة له بقائد حراسة مدير أمن عدن قاسم الثوباني.

من جهته، قال مصدر مسؤول في إدارة أمن محافظة المهرة في بيان صحفي، يوم الاثنين، إن الزبيدي “أجرى اتصالا مع إدارة أمن الغيضة وأبلغهم بأن قاسم الثوباني لا صلة له بقيادة المجلس الانتقالي أو بحراسته أو موكبه، ودعا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده”، وفقًا لصحيفة “عدن الغد” اليمينة.

وأشار البيان إلى أن السلطات الأمنية في المهرة ستواصل إجراءاتها ضد الثوباني الذي اعتقل عصر السبت الماضي.

وكانت مصادر ذكرت أمس الأحد أن “البحث الجنائي بمحافظة المهرة أصدر أمرًا بإحالة الثوباني إلى النيابة العامة”.