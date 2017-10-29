الجبير: تصرفات الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها في اليمن فرضت الحل العسكري

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، أن “تصرفات الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها في اليمن فرضت الحل العسكري”، مؤكدا أن “تحالف دعم الشرعية سيواصل مساندة الشعب اليمني كما كان دائماً”.

وأضاف في كلمة له، في افتتاح اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، “عندما نتحدث عن تحالفنا لدعم الشرعية باليمن علينا أن نتذكر حرب ميليشيات صالح والحوثي”، مشددا على أن “إيران تواصل دعم الميليشيات وإفشال الحلول السلمية من خلال مواصلة تهريبها السلاح للانقلابيين”.

وأشار الجبير، إلى أن “حرب الميليشيات في اليمن حرمت أكثر من 4 ملايين يمني من التعليم، كما منعت ميليشيات الحوثي وصالح المستشفيات من استقبال المرضى”.

ومن جهته، قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، إن “أولى نتائج عمليات التحالف في اليمن وقف انهيار الدولة اليمنية”، مضيفاً أنه “بفضل عمليات التحالف استعادت الشرعية 80% من الأراضي”.

وأكد المخلافي في كلمته أن “رسالة الحكومة الشرعية والتحالف منذ البداية هي رسالة سلام، وأيدينا ممدودة للسلام وقدمنا التنازلات رغبة في السلام”، مجدداً التأكيد أن “إيران دعمت الميليشيات في اليمن وأن على المجتمع الدولي الإعلان عن الطرف المعرقل للسلام”.

وأشار إلى أن “الانقلابيين أمعنوا في التنكيل بالشعب اليمني، في وقت استمروا فيه بعرقلة وصول المساعدات لمستحقيها”، مشدداً على أنه “يجب كف اليد التي تدعم الانقلابيين بالسلاح وهي إيران”، على حد قوله.

وأضاف المخلافي، أن “إيران حولت محافظة صعدة إلى بؤرة لزعزعة أمن المنطقة”، مؤكداً أن “اليمن لن يصبح يوماً جزءاً من المنظومة الإيرانية، وأن مشروع الميليشيات الطائفي المدعوم من إيران غير قابل للحوار”.

وطالب بـ”منع وصول الميليشيات إلى الضفة الشرقية من باب المندب”، معتبراً أن “المسار الأممي هو الوحيد لحل الأزمة اليمنية “.