إدارة أمن عدن ترفض تقسيم أراضي معكسر20 بكريتر.. وتحيل قائده للتحقيق

قررت إدارة أمن مدينة عدن اليمنية، إحالة الضابط إمام النوبي إلى التحقيق، وذلك بعد يوم من إعلان جنود يمنيين يتولون حماية معسكر 20 بعدن، نيتهم تقسيم أراضيه على أسر الشهداء.

وقالت صحيفة “عدن الغد” المحلية، إن مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شايع، قرر بعد التواصل مع الحزام الأمني و مكتب الدعم والإسناد الأمني، “إحالة إمام النوبي إلى التحقيق واستبدال القوة بمعسكر 20 بقوة أخرى من الحزام الأمني، فضلاً عن منع أي استحداثات أو بسط أي جهة على الأراضي والمنشآت الواقعة بمعسكر 20”.

وشدد شايع، على أهمية الحفاظ على الممتلكات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن هناك جهة مختصة بمتابعة حقوق الشهداء والجرحى ممثلة بالأستاذ علوي النوبة وكيل المحافظة لشؤون الشهداء والجرحى.

وجاء تحرك مدير أمن عدن بعد ساعات من الجدل حول مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر أمن يعلنون نيتهم تقسيم أراضي المعسكر على أسر شهداء في المدينة.