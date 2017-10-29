السفير السعودي يرد على تهديدات أطلقها الحوثيون عبر صوتهم الإعلامي الجديد “قناة الجزيرة”

رد السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، بقوة، اليوم الأحد، على تهديدات أطلقتها جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران ضد السعودية، عبر قناة الجزيرة القطرية التي تحولت إلى منبر للجماعة، في إطار هجوم الدوحة على التحالف العربي.

وقال السفير آل جابر ،عبر حسابه في موقع تويتر، “سنرد بحزم وعزم يفل رؤوس ميليشيات إيران الحوثية، لينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار وتأمن حدودنا وبلادنا # سلبتهم_إيران_حكمتهم_وعروبتهم”.

سنرد بحزم وعزم يفل رؤوس ميلشيات ايران الحوثية، لينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقراروتأمن حدودنا وبلادنا#سلبتهم_ايران_حكمتهم_وعروبتهم pic.twitter.com/6gH5VptGaw — محمد ال جابر (@mohdsalj) October 29, 2017

وكانت قناة الجزيرة القطرية نقلت مقتطفات من حوار -ستبثه كاملًا لاحقًا- مع الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، قال فيه إن جماعته ستستهدف “العمق السعودي والمدن التي تنطلق منها الطائرات المقاتلة للتحالف العربي، وإن أبو ظبي هدف عسكري رئيس، وصريح في الفترة المقبلة بالنسبة لجماعته”.

وجاء تصريح آل جابر بعد يوم واحد فقط من نشر تصريحات صحفية، قال فيها السفير إن “السعي الآن هو للعمل على تحريك المسار السياسي، ودفع الأطراف اليمنية للانخراط مع المبعوث الدولي بجدية وبنوايا صادقة، تمهيداً للعودة إلى طاولة المشاورات”.

وسبق أن هددت الجماعة باستهداف أبوظبي، فيما أطلقت بالفعل صواريخ باليستية على بضع مناطق سعودية بينها مكة المكرمة، لكن قوات الدفاع الجوي السعودي كانت تعترض تلك الصواريخ في الجو.

وكانت قطر جزءاً من التحالف العربي حتى الـ 5 من حزيران/يونيو الماضي، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة، وإنهاء مشاركتها في التحالف العربي، ليبدأ بعدها الإعلام القطري الذي تقوده “الجزيرة” بانتقاد عمليات التحالف العربي هناك.

ووصف الإعلامي السوري هذا التحول في الخطاب الإعلامي بقوله:”أصبحت قناة #الجزيرة بوقا لـ #الحوثي و #إيران وقريبا #الحشد_الشعبي و #حزب_الله بعد أن كانت بوقا لـ #داعش و #القاعدة”.