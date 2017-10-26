الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي حوثي خلال غارة للتحالف على محافظة حجة

أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الخميس، مقتل قيادي بارز من جماعة “الحوثي” في غارة لطيران التحالف العربي بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك: “إن القيادي الحوثي إبراهيم عبد الله المؤيد، قُتل مع عدد من مرافقيه خلال غارة جوية لطيران التحالف العربي بمنطقة المزرق في محافظة حجة”.

وأضاف البيان أن “الغارة استهدفت المؤيد أثناء توجّهه إلى جبهة علب الحدودية في محافظة صعدة، التي يمثل أبرز قياداتها”.

وأشار إلى أن القيادي المذكور هو نجل “عبد الله المؤيد، نائب وزير الخدمة المدنية في حكومة الحوثي، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح غير المعترف بها دوليًا”.

وفي وقت سابق يوم الخميس تداولت قيادات حوثية خبر مقتل المؤيد، وتبادلت التعازي فيما بينها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتدور في المناطق الحدودية مع السعودية معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، أسفرت عن مقتل المئات من الطرفين.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكريًا، بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ضد ميليشيات الحوثيين وقوات صالح، اللتين سيطرتا بقوة السلاح على عدد من المحافظات، بينها العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.