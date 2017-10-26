هادي يحذر من سعي إيران إلى إنشاء “حزب الله” في اليمن على حدود السعودية

حذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مساعي إيران إلى إنشاء ميلشيا جديدة موالية لها على حدود المملكة العربية السعودية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

وقال هادي إن إيران تسعى إلى إنشاء “حزب الله” جديد على حدود المملكة العربية السعودية لزعزعة أمنها واستقرارها.

وأضاف هادي، أثناء اجتماع استثنائي حضره رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ونوابه عبدالملك المخلافي واللواء حسين عرب وعبدالعزيز جباري، أن أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة التي أكدت على دعم القيادة الشرعية وصولا إلى إنها الانقلاب وتداعياته.

وبحسب وكالة سبأ التابعة للحكومة الشرعية، حث هادي الحكومة على أهمية تعزيز الجهود وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات التي تتربص باليمن وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، منوها بدور ودعم دول التحالف العربي بقيادة السعودية للشرعية في اليمن.

وتناول الرئيس، في الاجتماع الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي مع البنك الدولي وصندوق النقد، واعتماد مبلغ مليار دولار لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء بن دغر تقريرا موجزا عن جهود الحكومة وعملها الميداني في الفترة الماضية فِي العاصمة المؤقتة “عدن” ومختلف المحافظات المحررة.

ووضع بن دغر الاجتماع أمام واقع الأوضاع الأمنية والتحديات المختلفة التي تتطلب مزيدا من التعاون والعمل والتنسيق الإيجابي مع التحالف الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية، كما أشاد بـ “ثمرات تلك الجهود التي استطاعت وضع حد للانقلابيين ومحاربة قوى التطرّف والإرهاب“.