صحيفة: بن دغر غادر عدن متجهًا إلى الرياض

ذكرت صحيفة “عدن الغد” اليمنية، أن رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، غادر عدن، اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت الصحيفة عمن أسمتهم مصادر عاملة في رئاسة الوزراء، بعدن، قولهم إن بن دغر غادر عدن مساء اليوم.

وكان آخر ما صرح به بن دغر، عبر حسابه بموقع “تويتر” تغريدة قال فيها: “سنتغلب على الصعوبات، وسنمضي في بناء الدولة الاتحادية وسنستمر في مد عدن وحضرموت وتعز وباقي المحافظات بالمشتقات النفطية مهما شحت الإمكانيات”.