مسؤول أممي يبدأ زيارة لليمن لمحاولة إنهاء الأزمات الإنسانية

وصل وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، الثلاثاء، إلى عدن، لتفقد الأوضاع في البلاد التي تعيش حربًا منذ نحو عامين ونصف العام.

وقال مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، زيد العلايا، إن “لوكوك وصل صباح اليوم إلى مطار عدن، في زيارة تهدف للاطلاع على الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام”.

وأضاف أنه “من المقرر أن يلتقي المسؤول الأممي مسؤولين في العمل الإنساني وفي السلطة المحلية والحكومية في عدن”.

وتابع أن “المسؤول الأممي سيقوم، خلال فترة زيارته التي ستستمر 5 أيام، في وقت لاحق بزيارة صنعاء ومحافظات أخرى”.

وختم العلايا بالإشارة إلى أن “زيارة لوكوك إنسانية بحتة، وهي الأولى له لليمن”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وفي مؤتمر صحفي بنيويورك، أمس الاثنين، وصف فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأوضاع في اليمن بأنها “مأساة ثلاثية الأبعاد تجمع بين خطر المجاعة، وأكبر تفش لوباء الكوليرا في العالم، إضافة إلى الحرب التي أدت لانعدام الأمن الغذائي لنحو 17 مليون نسمة”.

وأوضح حق أن زيارة مارك لوكوك إلى اليمن تهدف إلى “الاطلاع على التداعيات الهائلة والصادمة التي خلفتها الحرب والبحث عن سبل تعزيز الاستجابة الجماعية للاحتياجات الإنسانية العاجلة”.

وفي آب/ أغسطس الماضي، رفعت الأمم المتحدة ميزانية خطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأزمة في اليمن بنسبة 13 % إلى 2.3 مليار دولار نظراً لتفشي الكوليرا في البلاد.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن وصل حاليًا 20.7 مليون شخص، فيما يحتاج حوالي 9.8 مليون شخص بشدة لمساعدات منقذة للأرواح.