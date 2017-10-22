الحوثيون يختطفون شقيق أحد زعماء الطائفة البهائية في صنعاء

اختطفت قوة أمنية تتبع لجماعة الحوثي، اليوم الأحد، شقيق أحد زعماء الطائفة البهائية في اليمن، بعد مداهمة منزله بصنعاء بأربع سيارات أمنية مصفحة.

وأوضح الناطق الإعلامي للطائفة عبدالله العلفي في بيان حصل موقع “إرم نيوز” على نسخةً منه، “أن سيارات تتبع جهاز الأمن القومي اقتحمت صباح اليوم منزل الشيخ وليد عياش المعتقل في الأمن القومي منذ نيسان/ أبريل الماضي، واعتقلت شقيقه أكرم عياش تحت تهديد السلاح، وكانت تبحث أيضا عن مازن ابن الشيخ وليد عياش لكنها لم تستطع الوصول إليه”.

وبحسب البيان فإن قوات الأمن القومي “اختارت يوم 22 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث يحتفل البهائيون بالذكرى الـ 200 لمولد بهاء الله مؤسس الطريقة البهائية، وذلك في مؤشر واضح على هجمتهم الشرسة ضد هذه الأقلية في اليمن”، على حد تعبيره.

وما يزال العشرات من أتباع الطائفة البهائية مخفيين قسرا في سجون جماعة الحوثي، بينهم الشيخ وليد صالح عياش، وحامد بن حيدرة الذي يحاكم منذ 2013، دون البت في ملفه.

وكان تقرير للأمم المتحدة يتناول حرية المعتقدات، صدر في 22 مايو/ أيار 2017، قد حث اليمن على وضع حد لاضطهاد البهائيين.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية المعتقد أحمد شهيد، إن “العديد من العائلات البهائية القاطنة في صنعاء هربت من منازلها وهي تعيش اليوم في خوف مستمر”.