نجاة إمام مسجد في عدن من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

فكك خبراء متفجرات، اليوم الأحد، عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة إمام وخطيب مسجد “الرحمن” بحي “اللحوم” بمديرية “دار سعد”، في محافظة عدن.

واكتشف الشيخ محمد علي الناشري، العبوة الناسفة التي زرعها مجهولون، لحظة خروجه لأداء صلاة الظهر، لتصل بعدها قوة من جهاز تفكيك المتفجرات وتباشر تفكيكها، بحسب موقع”عدن الغد”.

ونفذت جهات مجهولة، مؤخرا، عمليات تصفية لأئمة المساجد السلفيين بعدن، حيث اغتال مسلحون مجهولون قبل أيام الشيخ فهد اليونسي إمام وخطيب جامع “الصحابة” بالمنصورة.

وفجّر مجهولون، منذ نحو أسبوعين، عبوة ناسفة بسيارة الشيخ ياسين العدني إمام وخطيب مسجد “الشيخ زايد” مما أدى إلى مقتله وإصابة نجله.

يأتي ذلك فيما دعا أئمة وخطباء المساجد في العاصمة عدن لتوفير حماية أمنية لهم، بعد حوادث الاغتيال التي استهدفت عددا منهم.

وقال مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالعاصمة عدن، محمد حسين الوالي في مذكرة إلى محافظ العاصمة المستشار عبدالعزيز المفلحي، إن “الأئمة والخطباء تقدموا إليه بطلب الحصول على حماية أمنية بعد عمليات الاغتيال التي استهدفت عددا منهم”.