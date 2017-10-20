الحكومة اليمنية تعلن صرف الرواتب المتأخرة لأفراد الجيش والأمن

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، البدء انطلاقا من غدٍ السبت، في صرف الرواتب المتأخرة منذ 8 أشهر، لأفراد القوات المسلحة والأمن في البلاد.

وقال غمدان الشريف، السكرتير الصحفي لرئاسة الوزراء اليمنية، إن “الحكومة اليمنية، أعلنت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، عبدربه منصور هادي، البدء في صرف رواتب أفراد القوات المسلحة والأمن، بدءا من غدٍ السبت”.

وأضاف “الشريف”، أن الحكومة والبنك المركزي اليمنيين استكملا، اليوم، كافة الإجراءات المالية والإدارية، للبدء بصرف الرواتب المتأخرة منذ فبراير/ شباط الماضي.

وأشار إلى أن توجيهات صدرت للمدراء الماليين في وحدات الجيش والأمن، للتوجّه، غدا، إلى البنك المركزي واستلام رواتب الجنود.

ومنذ فبراير 2017، لم يستلم أفراد الجيش والأمن العام والسياسي، رواتبهم الشهرية.

ونجمت عن ذلك حالة تذمر وسخط كبيرين في صفوف منتسبي الجيش، ما دفعهم، في الأشهر القليلة الماضية، للخروج والتظاهر وقطع الطرقات في معظم مديريات محافظة عدن.