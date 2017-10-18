بعد اتهامهم بالإرهاب.. الإفراج بكفالة عن 5 من قيادات الإصلاح في عدن

أطلقت إدارة البحث الجنائي في العاصمة عدن، سراح 5 من المشتبه بهم في قضية متفجرات، تم ضبطها في عملية أمنية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب في مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح.

وقال مدير الإدارة العميد صالح محمد القملي، إنه “بضمانات تجارية تم إطلاق سراح الخمسة المشتبه، وفقا لتوجيهات اللواء الركن مدير أمن العاصمة عدن شلال علي شايع هادي”.

وأكد العميد القملي أن “ملف القضية مفتوح لمواصلة ومتابعة نتائج التحقيق مع المشتبه بهم، حسب اعترافاتهم التي أدلوا بها حول العناصر التي ما زالت فارة من وجه العدالة في القضية ذاتها”.، بحسب موقع “عدن الغد”.

وأوضح أن “أربعة آخرين من المشتبه بهم، سيتم الإفراج عنهم حال تقديمهم ضمانات تجارية، بينما ستواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها حتى الوصول إلى النتائج النهائية للقضية وإحالة ملفها إلى النيابة العامة”.

وحذر الناطق الرسمي باسم إدارة أمن عدن، من “تحويل المهددات الأمنية إلى قضايا سياسية جدلية، بغية إخراجها عن طائل الإجراءات الأمنية الصارمة”.

وشدد الناطق الرسمي على أن “أمن العاصمة سيواصل إجراءاته الأمنية الحازمة، إزاء كل المهددات الأمنية مهما كان مصدرها”.