اغتيال ثاني رجل دين في عدن خلال أسبوع (صور)

شهدت مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، اليوم الأربعاء، ثاني عملية اغتيال خلال أسبوع، راح ضحيتها رجل دين بارز، عندما أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال رجل الدين فهد اليونسي.

واغتال المسلحون اليونسي، خطيب وإمام مسجد “الصحابة” بمديرية المنصورة، شمالي عدن، أثناء توجهه لأداء صلاة فجر اليوم.

وتأتي عملية اغتيال اليونسي عقب أيام من مقتل رجل الدين ياسين العدني، بتفجير سيارته بواسطة عبوة ناسفة.

واغتال مسلحون مجهولون في عدن نحو 17 رجل دين سلفيا خلال عام ونصف العام.

تصريحات أخيرة

وكان الشيخ اليونسي نشر 3 مشاركات على حسابه على “فيسبوك”، يرجح أن تكون السبب في اغتياله، وفق صحيفة “عدن الغد”، إذ دعا فيها إلى تفعيل نشاط أئمة المساجد وحث الأئمة على الدعوة مجدداً.

وبحسب نص المنشورات، قال اليونسي إن “الشباب طاقة وقوة إذا وظّف توظيفا صحيحا كان ثماره وآثاره الطيبة على المجتمع وإذا أُهمل وتُرك فهو قنبلة موقوتة تنفجر في أي وقت بصورة عصابات مسلحة ومروجي مخدرات وقطاع طرق، ولهذا نلفت انتباه ولاة الأمر أن يأخذوا بأيدي شبابنا إلى بر الأمان”.

وأضاف أن “ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية يوما عن يوم بصورة جنونية وبوتيرة مطردة في ظل غياب رقابة السلطة وفي ظل ضعف المراقبة لله، ينذر بانهيار أخلاقي وتفشي السرقة والسطو على الممتلكات وانتشار الرذيلة، اللهم لطفك”.

وتابع أن “واجبنا كدعاة أن نستمر في دعوتنا دون كلل ولا ملل وأن نحيي المساجد بحلقات العلم والقرآن، حتى يشعر الناس أن المساجد هي الملاذ الآمن يجد فيها راحته بعيدا عن معترك السياسة وغيرها التي عكّرت صفو الحياة، الله الله أيها الدعاة أيها الأئمة هذه المنابر أمانة فأدوا حقها”.