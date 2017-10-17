السلطات الأمنية في عدن تفرج عن قيادي بحزب “الإصلاح”

أفرجت السلطات الأمنية في محافظة عدن، اليوم الثلاثاء، عن قيادي في حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، بعد نحو أسبوع من اعتقاله، بحسب مصدر مسؤول في الحزب.

وقال خالد حيدان، رئيس الدائرة الإعلامية في حزب الإصلاح بعدن، إنه “تم الإفراج عن الأمين العام المساعد للحزب في المحافظة، محمد عبد الملك”. مضيفا أن “عبد الملك كان معتقلا منذ الأربعاء الماضي، في سجن البحث الجنائي (تابع لوزارة الداخلية) في محافظة عدن”.

ولفت إلى أن “السلطات الأمنية في عدن وعدت أن تفرج غدًا الأربعاء عن 8 آخرين من قيادات وكوادر الإصلاح”.

والأسبوع الماضي، اعتقلت قوة أمنية في عدن قياديين وناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي تأسس في 13سبتمبر/أيلول العام 1990، وهو حزب مؤيد للحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي.