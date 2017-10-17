صالح يظهر مع الفريق الطبي الروسي بعد العملية الجراحية (صور)

ظهر الرئيس اليمني السابق ،علي عبدالله صالح، مجددًا، اليوم الثلاثاء، مع الفريق الطبي الروسي، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة.

ونقل موقع “عدن الغد” عن مصادر مقربة من صالح، قولها إن ظهور صالح كان أثناء تكريمه للبعثة الطبية الروسية، والفريق الطبي اليمني، الذين أجروا له العملية الجراحية، في العاصمة صنعاء، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

ونشر الرئيس اليمني السابق، الأحد الماضي، أول صورة له عقب العملية الجراحية ،التي أجريت له قبل عدة أيام.

وأظهرت الصورة صالح ،وقد التف حوله عدد من الأشخاص ،داخل منزل وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت قبل أيام ،عن سماح التحالف العربي لطاقم طبي روسي بمعالجة صالح ،بعد تدهور صحته بصورة مفاجئة وإنقاذ حياته.

وكان فريق طبي روسي، أجرى لصالح عملية جراحية الأسبوع الماضي، بعد أن سمح له التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالوصول إلى صنعاء، باعتبارها حالة إنسانية.