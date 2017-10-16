سفير واشنطن: اجتماع مرتقب مع ولد الشيخ لإحياء مشاورات السلام اليمنية

كشف السفير الأمريكي لدى اليمن ، ماثيو تولر، اليوم الإثنين، عن اجتماع مرتقب لسفراء الدول الكبرى مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لبحث إحياء مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام.

وأدلى الدبلوماسي الأمريكي بتصريحاته أثناء لقائه مع عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد التفاوضي للحكومة، في العاصمة السعودية الرياض، بحسب وكالة “سبأ “الرسمية.

وذكر السفير تولر، أن الاجتماع المرتقب لسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع المبعوث الأممي، سيبحث “بلورة آلية جديدة لإحياء المشاورات السياسية في اليمن”.

ولم يكشف الدبلوماسي عن موعد الاجتماع والدولة التي ستحتضنه، واكتفى بتأكيد التزام بلاده “تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني وبذل الجهود للتوصل لحل سلمي للوضع في اليمن”.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية اليمني تأكيده أن استمرار الوضع في بلاده “يصب في صالح القوى الانقلابية التي لا تقيم وزنا للشرعية الدولية ولا لقرارات الأمم المتحدة”، في إشارة للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه “بصدد مناقشة اقتراح يتضمن مبادرة إنسانية لإعادة بناء الثقة والخطوات اللازمة لإعادة طرفي النزاع اليمني إلى طاولة المفاوضات”، وذلك بعد تعثر مشاورات السلام منذ تعليق المشاورات في الكويت في أغسطس/آب 2016.