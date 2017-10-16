بعد إعلان استفتاء الجنوب.. الحكومة اليمنية: الانفصال غير مناسب ونسير نحو دولة اتحادية

اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب، أن الدعوات التي أطلقها البعض لانفصال بعض الأقاليم “غير مناسبة” في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي تسير نحو بناء دولة “اتحادية” من أقاليم عدة بعد انتهاء الحرب.

وقال الوزير اليمني رداً على إعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الترتيب لاستفتاء على انفصال الجنوب عن دولة الوحدة: “هناك مراجع وثوابت وطنية معينة، تعتمد عليها الشرعية اليمنية، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها 2216 التي تؤكد -بدورها- على دولة اتحادية”.

وأضاف: “خلال فترة الوحدة عانى الشعب في الجنوب كثيراً، وهذا ما يبرر دعوة الجنوبيين إلى الانفصال والحصول على دولة مستقلة، وهو أمر متفق عليه دولياً ومحلياً ولكن ليس حالياً؛ لأن اليمن لا يزال يعاني من الحرب”، بحسب صحيفة “الحياة” اللندنية.

وتابع: “طموحات البعض هي سبب هذه الدعوات، لكن الشارع اليمني لديه مدارك بحقيقتها”، مشيراً إلى أن الشرعية اليمنية تسير نحو دولة اتحادية من أقاليم، وكل إقليم لديه استقلاليته، ويحكم نفسه وفق ما نصت عليه المرجعيات الثلاث”.