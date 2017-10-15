مرصد حقوقي يدعو الحوثيين للإفراج عن طالب فلسطيني محتجز في صنعاء

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، جماعة الحوثي، للإفراج عن طالب فلسطيني محتجز لديها منذ قرابة 3 أعوام.

وقال “المرصد”، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني:”إن جماعة الحوثي تستمر في احتجاز الطالب الفلسطيني موئل محمد إبراهيم وليد، منذ أكثر من 3 سنوات بشكل تعسفي”.

وأضاف أن “احتجاز الطالب الفلسطيني متواصل على الرغم من إصدار النيابة العامة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء قرارًا بالإفراج عنه”، دون الإشارة إلى وقت إصدار القرار.

وأشار المرصد الحقوقي إلى أن “موئل” هو لاجئ فلسطيني في سوريا غادر إلى اليمن قبل أكثر من 3 سنوات من أجل الدراسة، وعندما وصل إلى مطار صنعاء الدولي احتجزه الحوثيون على الفور.

وذكر أن مسلحي الحوثي اقتادوا الطالب الفلسطيني إلى جهة مجهولة، ومنعوه من التواصل مع العالم الخارجي، كما منعوا أي محامٍ من مقابلته طوال مدة احتجازه.

وقال إن “الاحتجاز تم في ظروف غامضة ولم تُعرف أسبابه بعد”.

ودعا “الأورومتوسطي” جماعة الحوثي، باعتبارها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، إلى الإفراج الفوري عن الطالب الفلسطيني، والالتزام بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لضمان سلامة المحتجزين لدى الحوثيين، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف الاعتداءات التعسفية بحقهم.

ولم يصدر أي تعليق من الحوثيين حول ما ورد في بيان المرصد الحقوقي.

وتداول ناشطون يمنيون، خلال الأسبوعين الماضيين، مقطع فيديو مسجلًا لوالدة الطالب الفلسطيني المحتجز تناشد فيه الحوثيين بالإفراج عن نجلها، وتؤكد أنه لم يرتكب أي جريمة، وذهب إلى اليمن للدراسة منذ نحو 3 سنوات.