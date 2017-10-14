الزبيدي يعلن عن تشكيل الجمعية الوطنية الجنوبية في اليمن (فيديو وصور)

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم السبت، عن تشكيل الجمعية العمومية الوطنية الجنوبية، التي قال إنها ستضم 303 أعضاء من جميع المحافظات الجنوبية في اليمن.

وقال الزبيدي خلال فعالية بعدن:” إن المجلس الانتقالي يرحب بإحاطة المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، التي عرضها مؤخرًا على الأمم المتحدة، والتي أكد فيها ضرورة حل القضية الجنوبية حلًا جذريًا”.

وأضاف أن المجلس الانتقالي سيصعّد من فعالياته وخطواته المقبلة ضد الحكومة الشرعية، وما وصفه بـ”فسادها المستمر”، لكنه لم يفصح عن تلك الخطوات، كما جدد تمسك المجلس بتحالفه مع دول التحالف العربي ضد “الانقلابيين” ومكافحة الإرهاب.

واحتشد مئات الآلاف من الجنوبيين باليمن منذ يوم أمس وسط شارع مدرم بحي المعلا بعدن، للاحتفاء بالذكرى الـ 54 لاندلاع ثورة 14 أكتوبر، وسط هتافات ومطالبات باستقلال دولة الجنوب السابقة التي كانت قائمة حتى العام 1990.

وأوضح الزبيدي أن المجلس “يثمن دور الأجهزة الأمنية وقوات الحزام الأمني في تثبيت الأمن والاستقرار”، مؤكدًا تأييد المجلس للاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة إيران والتمدد الشيعي في المنطقة.