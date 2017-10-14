رئيس الوزراء اليمني يحذّر من الاستيلاء على السلطة بالقوة في عدن

حذّر رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت، من الاستيلاء على السلطة بالقوة في “عدن”، العاصمة المؤقتة للبلاد.

وقال بن دغر، خلال كلمة أثناء عرض عسكري أقيم في الكلية العسكرية بمحافظة عدن: “حذارِ أن تسقط الجمهورية، أو مجرد التفكير في الاستيلاء على السلطة بالقوة في عدن، كما فعل الحوثيون في صنعاء”.

وأضاف: “لنتحد جميعاً في مواجهة العدو الحوثي وصالح، وليقبل كلٌ منا الآخر كما هو، بفكره، ومعتقده السياسي، وحزبه وتنظيمه، وراياته، وشعاراته”.

ودعا بن دغر إلى “التخلي عن العنف، والتفكير في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح”، معتبرًا ذلك مخالفًا للمواثيق الدولية، وقال إن “عدن للجميع، والحكومة الشرعية ستقف إلى جانب أهلها في السراء والضراء”.

وأضاف:”المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعرب جميعًا، يقفون إلى جانب حقنا في مقاومة الانقلاب الحوثي وهزيمته، كما يقف معنا كذلك المجتمع الدولي، وتدعمنا مواثيقه الدولية”.

وتأتي تحذيرات بن دغر، قبيل تجمع شعبي دعا له “المجلس الانتقالي الجنوبي“، عصر اليوم في محافظة عدن، جنوبي البلاد، بمناسبة الذكرى الـ 54 لثورة 14 تشرين أول/ أكتوبر 1963 ضد الاستعمار البريطاني لجنوبي اليمن.

وكان عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قد أكد أمس الجمعة في حديث تلفزيوني مع قناة “الغد المشرق” المحلية اليمنية، أنهم “بصدد إجراء استفتاء شعبي في المحافظات الجنوبية على الوحدة اليمنية”.

وتشهد “عدن” توترًا سياسيًا كبيرًا، على خلفية اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه “الزبيدي” للحكومة اليمنية بالفشل، تزامنًا مع دعوة كل من الطرفين أنصارهما للاحتشاد عصر اليوم، للاحتفاء بذكرى ثورة 14 اكتوبر.