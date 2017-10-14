مصرع قيادي حوثي بارز في جبهة حرض الحدودية

أعلن الجيش اليمني الموالِ للشرعية، فجر اليوم السبت، عن مقتل أحد القيادات الميدانية في صفوف مليشيات الحوثي، على خلفية مواجهات قتالية دارت رحاها في جبهة حرض بمحافظة حجة، بين قوات الشرعية من جهة والمليشيات الانقلابية من جهة أخرى، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وقالت مصادر عسكرية: “قُتل القيادي الميداني في مليشيات الحوثي الانقلابية المدعو زيد بن علي الشرفي، مساء الجمعة في معارك بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي والمخلوع في جبهة حرض الحدودية مع السعودية”.

وأضافت المصادر، بحسب المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة: “فإن جثة القيادي الشرفي لا زالت مرمية في صحراء حرض لم تتمكن عناصر المليشيا من انتشالها بسبب شدة المعارك”.

وأفادت المصادر: “أن الشرفي يعد أحد قيادات جماعة الحوثي في مديرية الشاهل بمحافظة حجة، وقريب الاعلامي الحوثي البارز عبد الرحمن العابد”.

وفي ذات السياق، لقي مساء أمس الأول الخميس، مسؤول التسليح في منطقة المخازن شرق مدينة ميدي بمحافظة حجة، القيادي في مليشيات الحوثي وليد محمد احمد الحوثي مصرعه، جراء غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي على، أحد مخازن السلاح الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

وأشار المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إلى أن: “الغارة الجوية، نجم عنها أيضاً مقتل 4 آخرين من عناصر مليشيات الحوثي، كانوا حينها رفقة القيادي وليد الحوثي”.

وأورد المركز الإعلامي، أسماء القتلى الـ4 الأخرين، وهم: “أسامة زيد الشرفي، ومنصور محمد هبة، وعبد السلام صالح مطرز، وعمران عبد الرحمن القاضي”.