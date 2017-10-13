اليمن يرحب بموقف أمريكا الجديد من إيران

أبدت اليمن، ترحيبا باستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، الجديدة، بشأن إيران، عقب رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، التصديق على الاتفاق النووي معها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بياناً عن الحكومة اليمنية، قالت فيه إن استراتيجية أمريكا الجديدة، تفضح محاولات إيران استخدام المتمردين الحوثيين كدمى لزعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت الحكومة :”يسعى النظام الإيراني، منذ فترة طويلة كجزء من أجندته التوسعية، إلى تصدير العنف والإرهاب بغية زعزعة أمن واستقرار جيرانه في المنطقة”.

وقالت إن قوات الحرس الثوري الإيراني، تقوم بدعم وتسليح الحوثيين في اليمن، بصواريخ متطورة وتكنولوجيات أخرى، بما في ذلك الألغام البحرية والقوارب المتفجرة التي لا تهدد أمن واستقرار المنطقة وحسب، بل تهدد أيضا حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأكدت الحكومة اليمنية، أن سلوك إيران الخطير والمزعزع للاستقرار يجب أن يتوقف من أجل أن يسود السلام في المنطقة.

وأشارت إلى أنها تمكنت بمساعدة قوات التحالف العربي، الداعم للشرعية في اليمن، من تحرير المناطق الاستراتيجية على ساحلها الغربي الأمر الذي من شأنه المساهمة في الحد من تهديدات الحوثيين على منطقة البحر الأحمر الجنوبية.

ودعت المجتمع الدولي، إلى ممارسة الضغط على الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم، للاستجابة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتخلي عن أسلحتهم والعودة إلى طاولة المفاوضات، وفقاً لمرجعيات السلام المتفق عليها.