قتيل وجريحان من قوات الحزام الأمني في حادثة غامضة بكريتر اليمنية (صورة)

قتل وأصيب 3 من رجال الأمن، فجر اليوم الجمعة، في “كريتر” باليمن، وسط تضارب الأنباء حول سبب الحادثة.

وقال مسعفون وشهود عيان إن “3 من أفراد معسكر 20 التابع للحزام الأمني بكريتر قتلوا وأصيبوا فجر يوم الجمعة، قبل أن يتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأوضحت مصادر مطلعة أن “جنود الحزام الأمني في كريتر هرعوا على متن طقم عسكري إلى مقر حزب الإصلاح بعد أن أضرم مجهولون النيران فيه، وخلال محاولة إخماد الحريق أصيب 3 منهم بجراح قبل ان يتوفى 2”.

ولم تعزز إدارة المعسكر هذه الرواية ولم تنفها، بحسب موقع “عدن الغد”.

وتواردت أنباء عن ضبط انتحاري كان يحاول تفجير نفسه، إلا أن مصادر عاملة في المعسكر نفت صحة هذه الرواية.