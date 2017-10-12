اعتقال عضو مجلس محلي عن حزب الإصلاح في عدن اليمنية

اعتقلت قوة تتبع أمن محافظة عدن جنوبي اليمن، فجر اليوم الخميس، عضو مجلس محلي عن حزب التجمع اليمني للإصلاح.

وتأتي هذه العملية بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الحزب عن عمليات مماثلة طالت مقره، وشهدت اعتقال عدد من قياداته ونشطائه في عدن.

وقالت مصادر مقربة من وهيب هائل، عضو المجلس المحلي عن حزب التجمع، إن جنودًا تابعين لأمن المحافظة داهموا منزل هائل، في منطقة القلوعة بمديرية الدواهي، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

ولم تصدر السلطات الأمنية أي تعليق بشأن الاعتقالات التي يقول الحزب الذي يمثل الإخوان في اليمن إنها طالت أكثر من 10 من قياداته.