تفاصيل مقتل إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد بعدن الشيخ ياسين الحوبشي (صور)

أسفر انفجار سيارة مفخخة بعبوة ناسفة ،ليل أمس الثلاثاء، عن مقتل الشيخ ياسين الحوبشي ،إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد بحي عبدالعزيز عبدالولي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في عملية تعيد التوتر الأمني إلى المحافظة بعد قرابة عام من الهدوء.

وقالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز” أن عبوة ناسفة زرعت في سيارة إمام مسجد الشيخ زايد في حي المنصورة وسط عدن، أدى انفجارها

إلى مقتل الإمام ياسين أثناء صعوده إلى سيارته، بينما لم تفلح جهود المارة بإنقاذ حياته .

وأضافت مصادر أمنية ،وشهود عيان أن نجل الشيخ ياسين أصيب بجروح في العملية.

وحسب المصادر ،فإن الانفجار وقع في منطقة قريبة لمسجده، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن.

ووقعت الحادثة بعد قرابة عام من الهدوء في المحافظة ،التي شهدت تحسنًا ملحوظًا على المستوى الأمني، بعد أن عرفت عدة اغتيالات وانفجارات في السابق ،استهدفت قادة عسكريين وأمنيين، وأئمة مساجد وقادة في المقاومة الشعبية.

ويأتي الحادث في وقت تستعد فيه مدينة عدن للاحتفاء بذكرى ثورة الـ14 من أكتوبر بعروض عسكرية وكرنفالية، وسط دعوات من قيادات المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية بالاحتشاد في ساحات وميادين عدن، لإحياء تلك الذكرى برفع أعلام دولة الجنوب السابقة ،التي يسعى جنوبيو اليمن الى استقلالها مجددًا.