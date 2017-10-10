تجدّد الاشتباكات بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية في الضالع

اندلعت اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني من جهة وقوات الميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، في جبهة مدينة مريس في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر ميدانية: إن “اندلاع المواجهات جاء على خلفية محاولة تسلل كانت ميليشيات الحوثي تحاول من خلالها السيطرة على مواقع تتبع قوات الجيش اليمني، في محور يعيس شرق جبهة مريس”.

وأشارت المصادر إلى أن:”المواجهات التي استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة، استُخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث كبّدت فيها قوات الشرعية، المتمردين خسائر فادحة، أجبرتهم فيها على الفرار والانسحاب”.

وتابعت المصادر:”شنَّت على إثر ذلك، قوات الجيش اليمني من مواقع تمركزها في يعيس والقدمة، قصفاً عنيفاً بالمدفعية، دكت فيه مواقع الانقلابيين المتمركزين في جبلي ناصة، والتهامي، ومنطقة العرفاف جنوبي مديرية دمت”.

وبحسب المصادر “فقد نجم عن تلك المواجهات مقتل 5 أفراد من عناصر الانقلابيين، وجرح 3 آخرين، فيما لقي 2 من أفراد قوات الجيش اليمني مصرعهما”.

ولفتت المصادر إلى أن: “عناصر الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبلي ناصة، والتهامي، ومنطقة العرفاف، جنوبي دمت، تُمارس -بشكل شبه يومي- قصفها العشوائي بقذائف المدفعية على القرى السكنية في كل من مناطق: يعيس، والجروف، والقدمة، والقهرة، وأدمة بمنطقة مريس شمالي محافظة الضالع، والتي تُخلّف أضراراً جسيمة في ممتلكات المواطنين، فضلاً عن سقوط ضحايا مدنيين بين قتلى وجرحى في معظم الأحيان”.