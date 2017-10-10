وزير يمني: الحوثيون يحتجزون 10 شاحنات إغاثية مخصصة لتعز

اتهم وزير الإدارة المحلية في اليمن، عبد الرقيب فتح، اليوم الثلاثاء، مليشيا “الحوثي” باحتجاز 10 شاحنات محملة بمساعدات إغاثية، مخصّصة لمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

واستنكر فتح، احتجاز شاحنات المساعدات التي كانت قادمة من ميناء الحديدة غربي البلاد، والخاضع لسيطرة الحوثيين، باتجاه محافظة تعز، وفق وكالة “سبأ” اليمنية الحكومية.

وطالب الوزير، منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن وبرنامج الأغذية العالمي، التدخل السريع للضغط على الحوثيين وحلفائهم من قوات صالح، للإفراج عن المساعدات المخصصة لعدد من مديريات الساحل الغربي في تعز.

وأضاف الوزير الذي يشغل أيضا منصب رئيس “اللجنة العليا للإغاثة” باليمن، أنّ “استمرار احتجاز المساعدات الإغاثية من قبل المليشيا الانقلابية (في إشارة إلى مسلحي الحوثي وقوات صالح) يعرقل الوصول الإنساني السريع للمحتاجين والمتضررين”.

وحمّل الوزير “الحوثيين” وقوات صالح، مسؤولية تدهور الوضع الإنساني، معربا عن “أسفه الشديد لصمت المنظمات الأممية إزاء استمرار تلك الانتهاكات”.

ودعا الوزير اليمني برنامج الأغذية العالمي والمجتمع الدولي، إلى إدانة هذا التصرف بحق الأعمال الإغاثية. مشيرا إلى أن “كافة تصرفات المليشيا وقوات صالح تندرج ضمن الجرائم والانتهاكات الجسيمة في القوانين والشرائع الدولية”.

وجدد فتح، دعوته للمنظمات الأممية لـ “البحث عن طريق بديلة لإيصال المساعدات، واستخدام طريق عدن – تعز لإيصال المساعدات، تفادياً لأعمال الخطف والنهب والاحتجاز من قبل مسلحي الحوثي وقوات صالح”.

ولم يعلق الحوثيون على اتهامات الوزير اليمني، فيما تجدر الإشارة إلى أن مسلحي الجماعة يحاصرون مدينة تعز التي يخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة.