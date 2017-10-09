الجيش اليمني: مقتل أشهر خبير متفجرات في صفوف الحوثيين قرب الحدود مع السعودية

أعلنت قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، مقتل أشهر خبير متفجرات في صفوف الحوثيين، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، بمحافظة حجة، (123) كم شمال غرب صنعاء.

ونقل موقع الجيش “سبتمر نت” عن مصادر مطلعة قولها: إن أحمد علي المحبشي، وهو المسؤول الأول عن تركيب المتفجرات والعبوات الناسفة في جبهتي ميدي وحرض، قُتل بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بعد استهدافها معملًا للمتفجرات في مزارع الجر التابعة للرئيس السابق، علي عبدالله صالح بحجة.

وأوضحت المصادر “أن المحبشي قُتل الشهر الماضي إلا أن الميليشيا تكتمت عن إعلان مقتله، خوفًا من تزايد التدهور المستمر في صفوف مقاتليها بجبهتي حرض وميدي”.

وتشهد جبهتا حرض وميدي القريبتان من الحدود السعودية معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عامين ونصف العام، في حين توجه مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية ضربات جوية ضد معاقل الحوثيين وقوات صالح في اليمن، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.