مقتل 5 من مسلحي القاعدة بغارة جوية في مأرب اليمنية

قال مصدر محلي إن خمسة من مسلحي تنظيم “أنصار الشريعة” الفرع المحلي لتنظيم القاعدة قُتلوا، اليوم الأحد، بغارة شنتها طائرة بدون طيار في مديرية رغوان بمحافظة مأرب (شرق العاصمة صنعاء).

وذكر موقع “المصدر أونلاين” الإخباري اليمني أن الغارة استهدفت سيارة تقل خمسة مسلحين بالقرب من منطقة سعود الأثرية في مديرية رغوان شمال غربي محافظة مأرب.

وأضاف أن المسلحين قُتلوا على الفور، ولم تعرف هوياتهم بسبب تفحم الجثث.

ولم يكشف الموقع عن الجهة التي نفذت الغارة، إلا أن المقاتلات الأمريكية تشن بشكل متكرر غارات جوية على مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن، منذ تسلم دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير. كما لم يرد تأكيد رسمي للغارة على الفور.