في اليوم العالمي للمعلم.. “أمهات المختطفين”في اليمن”: الحوثيون يختطفون 613 مدرسًا

اتّهمت “رابطة أمهات المختطفين” اليمنية، اليوم الخميس، جماعة الحوثي باختطاف 613 معلمًا، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.

وقالت الرابطة، في بيان، إنّ الحوثيين “اختطفوا 613 معلّمًا وأكاديميًا من بيوتهم ومدارسهم، بينما كانوا يؤدّون عملهم الوطني”.

وأضافت الرابطة، بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم، أنه “مرّ على اختطاف وإخفاء بعض هؤلاء المعلّمين عامان”.

وتابعت:”معلّمو العالم يحتفلون بيومهم العالمي في الخامس من أكتوبر/ تشرين أول، نظير خدماتهم الجليلة التي يقدمونها لأوطانهم، لكن الأمر يختلف هنا في اليمن، فلم يستطيع المعلم أن يحتفل بيومه”.

وأضافت:”أبناؤنا المعلمون تُنتهك كرامتهم داخل سجون جماعة الحوثي، والرئيس السابق علي عبدالله صالح ، وتُمنع عنهم أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة لهم قانونياً وإنسانياً، ويُمنع عنهم الغذاء والدواء”.

وأشارت إلى أنهم يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي، ما أدّى إلى وفاة عشرات منهم داخل السجون دون أدنى رحمة، وسط صمت غير متوقع من زملائهم في هذا العالم.

وناشد البيان اتحاد المعلمين العرب، واتحاد المعلمين العالمي، ومنظمتي الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو“، والمنظمة اﻹسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، التدخل لإنقاذ زملائهم المعلمين، والمطالبة بسرعة إطلاق سراحهم.

وتأسست “رابطة أمهات المختطفين” في اليمن قبل حوالي عام ونصف العام، وهي منظمة مجتمعية إنسانية (غير حكومية) تُعنى بالتخفيف من معاناة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً وذويهم، والسعي إلى الحفاظ على سلامتهم وإطلاق سراحهم.‏

ويواصل الحوثيون، اختطاف الآلاف من المدنيين، ويرفضون السماح لأهاليهم بزيارتهم، بحسب بيان سابق للرابطة.