الحكومة اليمنية: ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة الدولية عبر الموانئ

قال وزير الإدارة المحلية، في الحكومة اليمنية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، اليوم الأربعاء: “إن بقاء بعض الموانئ اليمنية تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية، يشكل تهديدًا خطيرًا على الملاحة الدولية”.

وطالب عبدالرقيب فتح “المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بالضغط على الحوثيين، لتسليم كافة الموانئ والمطارات التي احتلوها للحكومة الشرعية، مما سيسهل العمليات الإغاثية والإنسانية”.

وأوضح الوزير اليمني أن الحكومة وجهت الجهات ذات العلاقة في كافة المنافذ والموانئ اليمنية، بإعفاء الشاحنات الإغاثية من الرسوم الخاصة بالنزول والمعاينة والفحص المخبري، وأي رسوم أخرى.

وأكد أن إعفاء الشاحنات الإغاثية من الرسوم يسهم بتخفيف الأعباء المعيشية على اليمنيين، ويشجع الجهات الإغاثية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأدان عبدالرقيب فتح استمرار عرقلة ونهب الحوثيين للسفن الإغاثية والمشتقات النفطية، لصالح ما يسمى المجهود الحربي والمتاجرة بها في السوق السوداء، قائلًا: “إن هذه الأعمال تتنافى مع كل الاتفاقيات والقوانين الدولية”.