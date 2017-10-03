وزير الإعلام اليمني يستغرب الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الحوثية ضد الصحفيين

أعرب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، عن استغرابه مما وصفه بـ”صمت المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية”، تجاه خطف وتعذيب الصحفيين اليمنيين داخل سجون الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال الإرياني، في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “هذا الموقف المخزي للمجتمع الدولي يضع علامات استفهام كبيرة، ويعد تشجيعاً للميليشيات الحوثية للاستمرار في ممارساتهم القمعية في حق الصحافيين”.

وتابع: “تقف المنظمات ووكالات الأنباء العالمية صامتة مع أنها تتسابق لتوجيه سهام نقدها العنيف إلى بلدان لمجرد إيقاف صحيفة أو سحب ترخيص أحد الصحفيين”.

وتساءل الإرياني عما تريده هذه المنظمات ووسائل الاعلام الدولية “من ممارسات قمعية أكثر مما تفعله الميليشيات الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) لتتخذ موقفاً أخلاقياً تجاه ذلك”.

وأضاف: “الميليشيات الحوثية جعلت صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها خالية من الصحافة والصحفيين ونهبت وأغلقت وسائل الاعلام المستقلة والمعارضة للانقلاب”.

واعتبر وزير الإعلام اليمني أن “هذه الميليشيات أذاقت أصحاب الرأي أصناف التعذيب وهي اليوم تقدم على منع الأغذية والزيارة عن المختطفين في سجونها، فأين المجتمع الدولي مما يحدث؟!!”.

ويسيطر الحوثيون والقوات الموالية لصالح منذ أكثر من عامين ونصف العام على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، في حين يواجهون اتهامات من قبل الحكومة الشرعية باختطاف عدد كبير من الصحفيين المعارضين لهم، وزجهم في السجون الخاضعة لسيطرتهم.