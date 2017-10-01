اليمن.. محتجون في زنجبار يرفضون زيارة بن دغر لأبين (صور)

اليمن.. محتجون في زنجبار يرفضون زيارة بن دغر لأبين (صور)

المصدر: فريق التحرير

تظاهر عشرات المحتجين اليوم الأحد في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن، رفضًا لزيارة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر للمحافظة للاحتفاء بذكرى ما تسمى ثورة سبتمبر.

ونشر ناشطون من أهالي المدينة صورًا للمتظاهرين في شوارع المدينة مؤكدين أن قوات الأمن المرافقة لبن دغر أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المحتجين.

ولفت ناشطون إلى إصابة بعض المحتجين إصابات طفيفة.

ولم تمنع هذه الاحتجاجات المحدودة بن دغر من حضور الحفل الذي أقامته السلطة المحلية بمحافظة أبين،اليوم، في ملعب الشهداء بالمحافظة، بحضور كبار رجال الدولة مدنيين وعسكريين وجموع غفيرة من المواطنين وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية التابعة للشرعية.

ونشر بن دغر على حسابه بتويتر صورًا من التجمع الاحتفالي بالإضافة إلى مقتطفات من كلمته بالمناسبة.

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