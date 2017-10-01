اليمن.. محتجون في زنجبار يرفضون زيارة بن دغر لأبين (صور)

تظاهر عشرات المحتجين اليوم الأحد في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن، رفضًا لزيارة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر للمحافظة للاحتفاء بذكرى ما تسمى ثورة سبتمبر.

ونشر ناشطون من أهالي المدينة صورًا للمتظاهرين في شوارع المدينة مؤكدين أن قوات الأمن المرافقة لبن دغر أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المحتجين.

ولفت ناشطون إلى إصابة بعض المحتجين إصابات طفيفة.

ولم تمنع هذه الاحتجاجات المحدودة بن دغر من حضور الحفل الذي أقامته السلطة المحلية بمحافظة أبين،اليوم، في ملعب الشهداء بالمحافظة، بحضور كبار رجال الدولة مدنيين وعسكريين وجموع غفيرة من المواطنين وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية التابعة للشرعية.

ونشر بن دغر على حسابه بتويتر صورًا من التجمع الاحتفالي بالإضافة إلى مقتطفات من كلمته بالمناسبة.

١/٣:إصرارنا على بناء جيش وطني مهمته الأولى هزيمةالحوثي وصالح،هزيمةالقاعدة وداعش نابع من إيمانناالعميق بأن ذلك هو إرادةالغالبية من أبناءاليمن pic.twitter.com/eqNqEZyIKG — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) October 1, 2017

١/٢:الجيش الوطني هو عماد الدولة وعمودها الفقري،ولا يمكن للجيوش المناطقية الصغيرة المتناحرة أن تؤدي دوره الكبير في حمايةالدولة وحماية المجتمع pic.twitter.com/IPDsvwELiJ — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) October 1, 2017

١/١:بناء الدولة لا يتحقق بالأمنيات،كما لا يتحقق إلا في ظل الدولة وفكرها ومؤسساتها،واحترام الحقوق والمواطنة المتساوية،وبناء جيش وأمن وطني pic.twitter.com/jPnaFucBIS — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) October 1, 2017

قادت عدن المقاومةالوطنية بوجه الأئمةالجدد بمساهمة كبيرة من التحالف العربي،وتحررت لحج وأبين،وبكل شموخ تقاوم تعز،وتصنع مأرب والجوف معجزةالحاضر pic.twitter.com/ObqNpjVDCR — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) October 1, 2017