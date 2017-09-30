ترتيبات أمنية لافتتاح مكتب ولد الشيخ في عدن 

ناقش وفد أممي مع مسؤولين أمنيين يمنيين، الإمكانيات الأمنية لافتتاح مكتب مبعوث الأمين العام إلى البلاد، إسماعيل ولد الشيخ في عدن العاصمة المؤقتة.

وقال المتحدث باسم إدارة أمن عدن، عبد الرحمن النقيب، إن “وفدًا أمميًا زار اليوم مقر إدارة أمن المحافظة، والتقى بنائب مدير الأمن العقيد أبوبكر جبر؛ للتنسيق والترتيب حول فتح مكتب تابع للمبعوث الأممي في عدن”.

وتكون الوفد الأممي من حواء الطيب نائبة مدير قسم الارتباط السياسي، ومحمد خاطر المستشار السياسي للمبعوث الأممي، وآخرين.

وأوضح النقيب أن “اللقاء ناقش السبل الكفيلة بتوفير الأجواء الأمنية الملائمة لعمل مكتب ولد الشيخ، الذي من المقرر افتتاحه في عدن خلال الأيام القليلة المقبلة”.

من جهته، طمأن مدير الأمن العقيد أبو بكر جبر، الوفد الأممي بأن “الأوضاع الأمنية في عدن مستقرة وهادئة، وبإمكان جميع المكاتب التابعة للمنظمات الدولية ممارسة عملها في المحافظة بصورة طبيعية”.

وأبدى جبر استعداد إدارته لـ”توفير كافة الاحتياجات الأمنية اللازمة، بما يضمن للمبعوث الأممي تسيير عمله بالصورة المطلوبة”.

وفي 16 أيلول/سبتمبر الجاري، ناقش معين شريم نائب ولد الشيخ، مع وزير خارجية اليمن عبدالملك المخلافي في العاصمة الرياض؛ إمكانية فتح المكتب.

ويهدف المكتب لتسهيل التواصل واستئناف المشاورات بين أطراف الصراع اليمني، والمتوقفة منذ آب/أغسطس 2016، بحسب مسؤولين يمنيين.

ويمتلك المبعوث الأممي مكتبًا رئيسًا في العاصمة الأردنية عمّان، وآخرَ في صنعاء الخاضعة لسيطرة مسلحي الحوثي.

ومكتب عدن هو الأول من نوعه المزمع افتتاحه في العاصمة المؤقتة؛ للتنسيق مع الحكومة الشرعية.