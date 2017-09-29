مقتل مسؤول حوثي عن تجنيد الشباب في محافظة حجة اليمنية

لقي مسؤول التجنيد التابع لميليشيات الحوثي في محافظة حجة مصرعه في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني في مديرية ميدي بمحافظة حجة شمالي اليمن فجر يوم الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ”إرم نيوز” “إن القيادي الحوثي محمد الحاج لقي مصرعه مع ثلاثة من مرافقيه في مواجهات مع وحدات من الجيش الوطني اليمني في ميدي الساحلية التابعة لمحافظة حجة، لدى محاولتهم التسلل لزرع ألغام أرضية لإعاقة تقدم الجيش اليمني في مديرية ميدي”.

وأوضح المصدر أن الحاج هو المسؤول في ميليشيات الحوثي عن تجنيد الشباب بمحافظة حجة وإرسالهم إلى الجبهات المشتعلة خاصة في منطقة ميدي الساحلية، وهو قائد إحدى الفصائل التي يسند إليها زرع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة لإعاقة تحركات الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية في مناطق ميدي الساحلية ذات التضاريس الصحراوية.

ولم تعلن ميليشيات الحوثي بشكل رسمي مقتل أحد قادتها الشباب لكن مصدرا أكد لـ”إرم نيوز” أنه سيتم عمل مراسيم تشييع للقيادي الحاج يوم السبت في مدينة حجة مسقط رأسه ودفنه في المقبرة المخصصة لقتلى الحوثيين بالمدينة .

وتتواصل الأنباء عن مصرع العشرات من قادة ميليشيات الحوثي في مديرية ميدي الساحلية على يد الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي، وسط استماتة من قبل مقاتلي ميليشيات الحوثي للحفاظ على مناطق فاصلة بين الجيش الوطني وبعض مدن ومرافئ محافظة حجة الساحلية لضمان عدم قطع خطوط الإمداد الساحلية التي تقدم لهم من قبل الحرس الثوري الإيراني بواسطة عصابات دولية لتهريب الأسلحة.