 الحكومة اليمنية تبدأ بصرف الرواتب في تعز للمرة الأولى منذ 11 شهرًا

بدأت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بصرف 5 مليارات و600 مليون ريال يمني (15 مليون دولار)، رواتب لنحو 67 ألف موظف في محافظة تعز (جنوب غرب).

وتعد هذه المرة الأولى، التي يستلم فيها الموظفون الحكوميون في محافظة تعز، الخاضع معظمها لسيطرة الحكومة اليمنية، رواتبهم منذ 11 شهرًا على التوالي، مما تسبب في انهيار كبير للوضع الإنساني.

واصطف آلاف الموظفين في طوابير طويلة أمام مقار شركة “الكريمي” الخاصة للصرافة التي تعاقدت مع الحكومة لصرف الرواتب.

وبعد عامين ونصف العام من المعارك في تعز، يسيطر الحوثيون وقوات صالح على المديريات الشمالية والشرقية منها، بينما تسيطر القوات الحكومية على الجنوبية والغربية.

وتعاني الحكومة اليمنية، من شح الموارد المالية الداخلية إليها، ما دفعها لتعليق صرف رواتب موظفيها في العديد من المحافظات عدة شهور، لحين الحصول على السيولة.‎