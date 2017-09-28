زوجته يمنية.. الحوثيون يتنصلون من المسؤولية عن اختطاف مهندس أمريكي بصنعاء (صورة)

نفي الحوثيون في اليمن احتجاز مواطن أمريكي، وقالوا في بيان للحركة إن مسلحين مجهولين اختطفوه في العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي يسيطر عليها الحوثيون مساء أمس الأربعاء أن عصابة مسلحة كانت وراء خطف برتش، وأضافت أن قوات الأمن تتعقب الخاطفين.

وقالت زوجة داني لافون برتش اليمنية نادية، في وقت سابق هذا الأسبوع إن زوجها احتجز يوم السبت بعد أن اصطحب أطفالهما إلى المدرسة، وأضافت أنه يعمل في اليمن منذ أواخر الثمانينيات ويعمل حاليا لدى شركة صافر النفطية.

ومضت إلى القول “ليست له أي مشاكل أو نزاعات مع أحد ولهذا السبب لم يرحل مثلما فعل آخرون، أطلب إطلاق سراح زوجي وعودته سالمًا لي”.

وتابعت أن الخاطفين لم يتصلوا بها وأنها ليست متأكدة من هويتهم.

وقال زملاء برتش وهو مهندس يعمل في اليمن منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، يوم الاثنين إن قوات الحوثيين احتجزته في صنعاء.

وعلق مسؤول من وزارة الخارجية الأمريكية على خطف برتش قائلا “إن الوزارة على علم بالواقعة وإنها قلقة بشأن الأنباء عن اختفاء برتش”.

ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران والمتحالفون مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على أغلب أراضي شمال اليمن ومنها صنعاء ويقاتلون تحالفا تقوده السعودية يسعى لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.