بالفيديو.. جيش اليمن يحيي ذكرى ثورة 26 سبتمبر ويعد بـ”نصر قريب”

قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي، الأربعاء، إن “النصر على الحوثيين بات أقرب من أي وقت مضى”.

جاء ذلك خلال احتفال الجيش اليمني اليوم بإحياء الذكرى الـ55 للثورة التي أطاحت بحكم الإمامة شمال البلاد، وأعلنت قيام الجمهورية.

وأقام الجيش اليمني بمناسبة الذكرى عرضاً عسكرياً كبيراً في مقر اللواء الثالث مشاه جبلي، شمال مدينة مأرب (شرق) التي يتخذها الجيش مقراً له.

وأضاف العقيلي في كلمته: “ستسمعون وترون عما قريب ثمار صبركم وتضحياتكم، انتصاراً قريباً في مختلف الجبهات”.

وأشار إلى أن أهم ما تحقق خلال الفترة الماضية هو “إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وإعادة البناء النوعي للجيش على أسس وطنية راسخة”.

وتابع العقيلي أن “الجيش اليمني لن يخذل الشعب يوماً من الأيام، ولن يتخلى عن حقه في إنهاء الانقلاب كلياً واستعادة دولته وكرامته ومقاومة الانقلابيين”، في إشارة للحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس السابق على عبد الله صالح.

وشهد الحفل عرضاً لمختلف قوات الجيش والأمن اليمني؛ حيث استعرضت قوات الجيش مهاراتها، إضافة لقوات الأمن الخاصة، وقوات النجدة، ومختلف الوحدات العسكرية والأمنية.

ويحيي اليمنيون الذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر، والتي اندلعت ضد حكم الإمام أحمد بن حميد الدين (1948 – 1962)، شمال البلاد، وأطاحت به، بدعم من الجيش المصري في عهد الرئيس جمال عبدالناصر.

ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة 3 أعوام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات صالح من جهة أخرى.