ارتفاع عدد ضحايا الجوع في غزة إلى 263 بينهم 112 طفلاً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية إلى 263 وفاة، من بينهم 112 طفلًا، في ظل تدهور متواصل للأوضاع الإنسانية.

وأوضحت مصادر طبية أن خمسة مواطنين، بينهم طفلان، قضوا خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب نقص الغذاء وسوء التغذية، مشيرة إلى أن أكثر من مليون طفل دون سن 18 عامًا يعانون نقصًا حادًّا في الغذاء، فيما يهدد الخطر حياة نحو 40 ألف رضيع دون العام الأول و250 ألف طفل دون الخامسة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفاد بأن شحنات المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها لا تغطي سوى 14% من احتياجات السكان، لافتًا إلى أن معظم هذه الشحنات تتعرض للنهب بتواطؤ من القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن القطاع يحتاج يوميًّا إلى ما يقارب 600 شاحنة مساعدات لتوفير الحد الأدنى من الغذاء والمستلزمات الأساسية والوقود والأدوية.

من جانبه، كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، صرّح مطلع الشهر الجاري بأن حرمان إسرائيل للمدنيين من الوصول إلى الغذاء في غزة "قد يشكّل جريمة ضد الإنسانية"، مؤكدًا أن القيود المفروضة على دخول المساعدات لا تزال صارمة وبعيدة جدًّا عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.