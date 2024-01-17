روسيا تعلق على الضربات الإيرانية في العراق وسوريا

في سياق آخر، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، تصريحات بولندا باستعدادها نشر وحدات عسكرية ألمانية إضافية على أراضيها بأنها "معادية للروس".

وأوضحت زاخاروفا في تصريحات صحفية، أن "بولندا عنصر آخر مناهض لروسيا في المسار العالمي المعادي للروس بين دول الناتو".

وشددت المسؤولة على أن "الاتفاقية الأمنية بين لندن وكييف تشير إلى أن أوكرانيا لم تُترك لها أي فرصة للخروج من الصراع من خلال المفاوضات"، موضحة أن ذلك "يجعلها ورقة مساومة في مغامرات الأنجلوسكسونيين ويبقيها في الوضع الأوروبي الأطلسي المناهض لروسيا".

وأكدت الدبلوماسية الروسية وبما يخص الخطط الأمريكية لتزويد كوسوفو بأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات، أن موسكو" تناقش بقوة أي محاولات لتسليح الهياكل شبه العسكرية غير القانونية في بريشتينا”.

وأضافت زاخاروفا "أن اللامسؤولية والتجاهل للقانون الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 الذي أظهرته واشنطن وحلفاؤها يقوض عملية التفاوض بشأن قضية كوسوفو، ويزيد من خطر زعزعة الاستقرار في الإقليم نفسه وفي منطقة البلقان".