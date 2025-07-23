logo
العالم العربي

تركيا تطالب "قسد" بالاندماج مع الحكومة السورية

تركيا تطالب "قسد" بالاندماج مع الحكومة السورية
مسلح من قوات قسد في القامشليالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 10:03 ص

قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إن على قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد أن تثبت التزامها باتفاق الاندماج المبرم مع الحكومة السورية، بحسب رويترز.

أخبار ذات علاقة

مصادر كردية لـ"إرم نيوز": لا ضغوط أمريكية لاندماج قسد والمفاوضات مع دمشق مستمرة

مصادر كردية لـ"إرم نيوز": لا ضغوط أمريكية لاندماج قسد والمفاوضات مع دمشق مستمرة

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "يجب على قوات سوريا الديمقراطية أن تبرهن بشكل ملموس أنها تلتزم بالاتفاق الذي أبرمته مع حكومة دمشق".

وتشكل وحدة الأراضي السورية مسألة ضرورية للاستقرار في المنطقة. وتراقب أنقرة عن كثب تطورات الأحداث هناك بعد اتفاق توصلت إليه دمشق في العاشر من مارس/ آذار مع قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وقالت تركيا مرارا إنها لن تسمح بتحركات قد تفضي لتقسيم سوريا وعبرت عن معارضتها لأي شكل من أشكال الحكم الذاتي لجماعات كردية قرب حدودها الجنوبية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC