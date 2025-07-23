تركيا تطالب "قسد" بالاندماج مع الحكومة السورية

قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إن على قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد أن تثبت التزامها باتفاق الاندماج المبرم مع الحكومة السورية، بحسب رويترز.

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "يجب على قوات سوريا الديمقراطية أن تبرهن بشكل ملموس أنها تلتزم بالاتفاق الذي أبرمته مع حكومة دمشق".

وتشكل وحدة الأراضي السورية مسألة ضرورية للاستقرار في المنطقة. وتراقب أنقرة عن كثب تطورات الأحداث هناك بعد اتفاق توصلت إليه دمشق في العاشر من مارس/ آذار مع قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وقالت تركيا مرارا إنها لن تسمح بتحركات قد تفضي لتقسيم سوريا وعبرت عن معارضتها لأي شكل من أشكال الحكم الذاتي لجماعات كردية قرب حدودها الجنوبية.