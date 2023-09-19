بايدن يدعو رئيس وزراء العراق لزيارة البيت الأبيض

تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نقل الدعوة إلى السوداني لزيارة البيت الأبيض، "من أجل المزيد من التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

جاء ذلك خلال لقاء جمع السوداني وبلينكن في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.

وأكد السوداني، "تقديره للدعوة واستعداده لتلبيتها في موعد يُحدد لاحقًا".

إلى ذلك، أبدى السوداني "رغبة العراق في تطوير علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات مواجهة آثار التغير المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة، مرحبًا بإسهام الشركات الأمريكية في الفرص الاستثمارية بالعراق".

وأكد "أهمية التعاون المشترك في المجال الأمني لمحاربة داعش، في ضوء تنامي القدرات والإمكانيات القتالية للقوات الأمنية العراقية".

من جانبه، أشار بلينكن إلى "تقدير الإدارة الأمريكية للخطوات العملية التي أجراها العراق في سبيل تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار الأمثل للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توقيع عقود مع شركة توتال، والربط الكهربائي مع دول الجوار".

وأكد "حرص الولايات المتحدة على التعاون مع العراق في ملفات مواجهة آثار التغير المناخي وتطوير البنى التحتية، وتوسعة الشراكة في مجالات شتى".

وجدَّد "دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وتنميته وازدهاره".