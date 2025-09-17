"المرصد": انفجار سيارة قرب مطار حلب وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديو)

دوى انفجار سيارة مجهول السبب على طريق مطار حلب الدولي، الأربعاء، تزامنًا مع تحليق طيران في الأجواء، وسط أنباء عن سقوط ضحايا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي المقابل، قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن الانفجار ناجم عن ذخائر وأسلحة كانت تحملها السيارة.

وأدى الانفجار إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكان، بحسب فيديوهات وصور متناقلة على مواقع التواصل.

وقال المرصد السوري إن فرق الأمن والجهات المختصة إلى موقع الحادث، وسط معلومات عن سقوط ضحايا.

وفي 4 أيلول الجاري، قُتل شخصان يُرجّح أن أحدهما ينتمي إلى تنظيم متشدد، جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها بغارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة تابعة لـ”التحالف الدولي”، على الطريق المؤدي إلى مطار حلب الدولي.