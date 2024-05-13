رئيس الأركان الإسرائيلي: أتحمل مسؤولية الفشل بمنع هجوم 7 أكتوبر

وخاطب هاليفي عائلات القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في قطاع غزة قائلًا: "أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها، وإلى المواقع التي اختطفوا منها"، مشددًا على أن إسرائيل مصممة على إكمال الحرب في قطاع غزة.

وختم بالقول: "مصممون على إكمال المهمة رغم أننا ندرك التكلفة، وكلما ثار أعداؤنا علينا، سنكون على أهبة الاستعداد، وسنكون جاهزين ومتأهبين، وسنرد بقوة على أي محاولة للإضرار بنا".

جاء ذلك بعد أن شنَّت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجومًا على إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصًا غالبيتهم من المدنيين، وفقًا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

كما خطِف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصًا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة، توفي 36 منهم وفق مسؤولين إسرائيليين.