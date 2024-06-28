للضغط على نتنياهو.. "الجليل" تهدد بالانفصال عن إسرائيل

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن سكان الجليل شمالي إسرائيل، قرروا الانفصال عن الدولة، في خطوة تهدف إلى توجيه انتقادات للحكومة التي "تخلت" عن هذه المنطقة في ظل التصعيد مع ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس مجلس منطقة المطلة، دافيد أزولاي، زار تل أبيب ودهش عندما وجد أن الحياة تسير في مسارها الطبيعي ومستمرة كالمعتاد، وهو ما دفعه إلى توجيه اتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو، بأنها قررت التخلي عن الجليل.

وأوضحت أن سلطات الشمال قررت الانفصال عن إسرائيل وإعلان "إقامة دولة الجليل"، بقيادة أزولاي، الذي سئم هجر البلدة الشمالية وتركها وسط مستوطنات الشمال الأخرى تتلاشى في ظل تصاعد الصراع مع "حزب الله".

وقال أزولاي: "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارًا غير قانوني وغير رسمي بالتخلي عن منطقة الجليل، كما أنها نشرت عشرات الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الذين حلوا محل المدنيين، وبمجرد أن أبعدت 80 ألف نازح عن منازلهم، تخلت عن الزراعة في الجليل والسياحة والمجتمع الذي كان هُنا".