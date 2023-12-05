رجل المخابرات السوداني في مواجهة عقوبات واشنطن.. من هو صلاح قوش؟

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الإثنين، عقوبات جديدة على قيادات بارزة في عهد نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ لاتهامها بالتورط في تأجيج الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وشملت العقوبات كلًا من رئيسي المخابرات السابقين، صلاح عبدالله قوش، ومحمد عطا المولى، إضافة إلى طه عثمان الحسين، الوزير السابق ومدير المكتب الرئاسي للبشير.

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية، إن صلاح عبد الله محمد صلاح الشهير بـ"قوش"، المسؤول الحكومي رفيع المستوى في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، اجتهد منذ سقوط البشير لزعزعة استقرار البلاد.

وقوش الذي تولى رئاسة المخابرات العامة حينذاك، اتهمته الولايات المتحدة الأمريكية بأنه ترأس مجموعة من نظام البشير لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة المدنية، إذ سبق وأن دعا القوات المسلحة السودانية إلى الإطاحة بالحكومة المدنية السودانية، كما صنفته على قائمة العقوبات لكونه مسؤولًا عن أعمال أو سياسات تهدد الاستقرار في السودان.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون: "تواصل وزارة الخزانة جهودها لتحديد الأفراد الذين يسهمون في عدم الاستقرار في السودان، ويقوضون احتمالات التوصل إلى حل سلمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الاستغلال المستمر للشعب السوداني من قبل أولئك الذين يسعون إلى توسيع نطاق الصراع وتعميقه".