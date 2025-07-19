وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم الشرع ويدعو لحماية "الأقليات"

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الرئيس السوري أحمد الشرع إثر خطابه الأخير حول أحداث السويداء والدور الإسرائيلي فيها.

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وقال ساعر، في تصريحات الجمعة، إن خطاب الرئيس السوري كان استعراضا لدعم المهاجمين المتشددين.

ودعا ساعر المجتمع الدولي إلى ضمان أمن وحقوق الأقليات في سوريا، مشددا على ضرورة ربط قبول سوريا في المجتمع الدولي بحماية الأقليات.

وكان الشرع حذر من "الاستقواء بالخارج" في حسم الصراعات الداخلية في سوريا، وقال إن "الدولة السورية هي وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في كل بقعة من الأراضي السورية".

وقال الشرع في كلمة له نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "الاستقواء بالخارج واستخدام بعض الأطراف الداخلية للسويداء كأداة في صراعات دولية لا يصب في مصلحة السوريين بل يفاقم الأزمة".

وفي وقت سابق اتهم الرئيس السوري إسرائيل بخلق الفتن داخل سوريا، مشدداً على أن بلاده لن تكون مكاناً لخلق الفوضى وأنه ستتم مواجهة تلك الفوضى بالوحدة، على حد قوله.

وشدد الشرع على أن "إسرائيل تسببت في تصعيد الوضع بتصرفاتها"، مؤكداً "رفض أي محاولات لتقسيم سوريا".