وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو الجيش للاستعداد الدائم لحروب على كل الجبهات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحرب مع إيران قد تتجدد، وأنّ الجيش الإسرائيلي يعمل على كافة الجبهات من أجل تحقيق أهداف حرب غزة وتأمين التجمعات السكانية الإسرائيلية.

وأجرى كاتس تقييمًا أمنيًا موسعًا بمشاركة كبار قادة الجيش والأجهزة الاستخباراتية، بحث خلاله ملفات الرهائن، والحرب في غزة، والتطورات في اليمن، والتهديدات الإيرانية، والتوترات على الجبهتين السورية واللبنانية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، شارك في الاجتماع رئيس الأركان اللواء إيال زامير، ونائبه اللواء تمير ياداي، إلى جانب رئيسَي الاستخبارات العسكرية والعامة، ورئيس هيئة مكافحة الإرهاب، وممثلين عن "الموساد" و"الشاباك" وقادة عسكريين آخرين.

وأكد كاتس خلال الاجتماع التزام الجيش الإسرائيلي بأهداف الحرب وفق السياسة التي حددها، وعلى رأسها إعادة جميع الأسرى، وهزيمة حركة "حماس".

وفي الشأن الإيراني، ألمح كاتس إلى إمكانية تجدد الحملة ضد طهران، مشددًا على أهمية الحفاظ على الإنجازات العسكرية، خصوصًا التفوق الجوي الذي تحقق عقب عملية "الأسد الصاعد"، عبر صياغة خطة إنفاذ فعالة تضمن منع إيران من العودة إلى تطوير مشاريعها النووية والصاروخية.

أما على صعيد الجبهات الإقليمية، فأشار كاتس إلى أن القتال في غزة واليمن لا يزال مستمرًا، مؤكدًا ضرورة حسم هاتين الجبهتين بالكامل، ضمن سياسة هجومية حازمة.

وشدد وزير الدفاع على أهمية بقاء الجيش الإسرائيلي في نقاط المراقبة والمناطق الأمنية في مختلف القطاعات، بما في ذلك سوريا ولبنان، معتبرًا ذلك "ضرورة أمنية أساسية لحماية التجمعات السكانية الإسرائيلية"، مطالبًا الجيش بالاستعداد الدائم وفقًا لذلك.

وفي ما يخص الضفة الغربية، قال كاتس إن سياسة "الهجمات الاستباقية" في مخيمات اللاجئين شمال الضفة أثبتت فعاليتها، مؤكدًا استمرار وجود الجيش داخلها، وموجهًا الأوامر بالاستعداد لتنفيذ عمليات إضافية في حال ظهور ما وصفها بـ"بؤر إرهابية" جديدة.