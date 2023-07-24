الأردن يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة بالمنطقة العسكرية الشرقية محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وفقا لوسائل إعلام محلية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية ".