مسؤولة أمريكية ترجح تمديد عمل رصيف غزة العائم

رجحت مسؤولة أمريكية، اليوم الثلاثاء، تمديد تفويض تشغيل الرصيف العسكري الأمريكي قبالة ساحل قطاع غزة لما بعد 31 يوليو تموز، إذا تمكنت الولايات المتحدة ومنظمات الإغاثة من إدخال تدفقات المساعدات مرة أخرى إلى الفلسطينيين في الأيام والأسابيع المقبلة، وفق ما أوردت رويترز.

وقالت إيزوبيل كولمان، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للسياسات والبرامج: "على الرغم من الترخيص بتشغيل الرصيف حتى 31 يوليو، أعتقد أنه من الممكن أن يستمر لمدة شهر آخر على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في مارس آذار، خطة لإقامة رصيف بحري لإيصال المساعدات في ظل مجاعة تلوح في الأفق في القطاع الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، وسط استمرار الحرب.

وبدأت المساعدات بالوصول عبر الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة في 17 مايو أيار، وقالت الأمم المتحدة إنها نقلت 137 شاحنة مساعدات إلى المستودعات؛ أي نحو 900 طن.

لكن بعد ذلك ألحقت أمواج متلاطمة أضرارا بالرصيف؛ مما استدعى إجراء إصلاحات، وأدى سوء الأحوال الجوية والاعتبارات الأمنية إلى الحد من عدد الأيام التي يتم تشغيل الرصيف فيها.